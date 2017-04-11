Климкин призвал Евросоюз усилить противодействие "российской пропаганде"

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции с коллегами из МИД Словакии, Венгрии и Чешской Республики заявил, что в Европе необходимо делать больше для противостояния российской пропаганде.

Это относительно российской пропаганды и нетрадиционной войны против всего пространства ЕС. Здесь (и это, безусловно, моя позиция) нужно делать больше в плане того, как противостоять российской пропаганде, созданию фейковых новостей глава МИД Украины Павел Климкин Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Министр также отметил, что Украина работает над развитием информационных связей с ЕС. Так, Климкин заявил, что страна "хорошо сотрудничает" с Центром стратегических коммуникаций НАТО.

Напомним, ранее глава МИД Украины уже обвинял Россию в том, что после якобы неудачной попытки испортить отношения Украины и Польши она решила разрушить дружбу Украины и Венгрии.