"Аэрофлот" признали любимой иностранной авиакомпанией в Китае

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"Аэрофлот" признали любимой иностранной авиакомпанией в Китае

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Это почётное звание присвоено флагману российской гражданской авиации на торжественной церемонии премии Flyer Award Ceremony 2017, которая в этом году проходит в Шанхае.

Учитывая перспективы развивающегося российско-китайского сотрудничества, "Аэрофлот" уделяет обширному китайскому рынку особое внимание, рассказали Лайфу в пресс-службе перевозчика. Например, маршрутная сеть "Аэрофлота" включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для удобства пассажиров на сайте авиакомпании доступна версия на китайском языке. А на борту пассажирам из Поднебесной предлагается карта меню на китайском языке, а в бизнес-классе — "Азиатский сет" (набор блюд национальной кухни).

<p>Фото: flickr.com/Aeroflot — Russian Airlines</p>

По словам генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, почётное звание любимой иностранной авиакомпании Китая российский перевозчик расценивает как прорывное достижение.

Это не только почётное звание, но и подтверждение эффективности наших стратегических усилий на самом приоритетном рынке и высокой конкурентоспособности нашего продукта. Это стимул для дальнейшего укрепления позиций "Аэрофлота" в Китае, в том числе за счёт увеличения туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву

комментирует Савельев

Добавим, престижной премией Flyer Award Ceremony отмечаются лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим рейтингом сервиса ("пять звёзд") от консалтинговой компании Skytrax, которая является главным в мире оценщиком качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов.

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