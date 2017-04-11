"Аэрофлот" признали любимой иностранной авиакомпанией в Китае

Это почётное звание присвоено флагману российской гражданской авиации на торжественной церемонии премии Flyer Award Ceremony 2017, которая в этом году проходит в Шанхае.

Учитывая перспективы развивающегося российско-китайского сотрудничества, "Аэрофлот" уделяет обширному китайскому рынку особое внимание, рассказали Лайфу в пресс-службе перевозчика. Например, маршрутная сеть "Аэрофлота" включает четыре ключевых пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для удобства пассажиров на сайте авиакомпании доступна версия на китайском языке. А на борту пассажирам из Поднебесной предлагается карта меню на китайском языке, а в бизнес-классе — "Азиатский сет" (набор блюд национальной кухни).

По словам генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, почётное звание любимой иностранной авиакомпании Китая российский перевозчик расценивает как прорывное достижение.

Это не только почётное звание, но и подтверждение эффективности наших стратегических усилий на самом приоритетном рынке и высокой конкурентоспособности нашего продукта. Это стимул для дальнейшего укрепления позиций "Аэрофлота" в Китае, в том числе за счёт увеличения туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву комментирует Савельев

Добавим, престижной премией Flyer Award Ceremony отмечаются лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим рейтингом сервиса ("пять звёзд") от консалтинговой компании Skytrax, которая является главным в мире оценщиком качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов.