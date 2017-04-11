СМИ: Тереза Мэй побоялась отпускать Джонсона на переговоры с Лавровым по Сирии

Встреча между главами МИД РФ и Великобритании должна была состояться в Москве 9–10 апреля.

Премьер Великобритании Тереза Мэй побоялась отпускать слишком экспрессивного и непредсказуемого министра иностранных дел Бориса Джонсона на прямые переговоры с Сергеем Лавровым, которые должны были состояться в Москве 9–10 апреля. Об этом пишет The Sun.

Как отмечает таблоид, Мэй не поддерживает идею о нанесении новых ударов по Сирии, несмотря на то что Борис Джонсон и глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон выступают за продолжение жёсткого военного вмешательства Запада в сирийский конфликт.

— Джонсон и Фэллон хотят, чтобы Соединённое Королевство, насколько возможно, плотно следовало в фарватере действий США. Премьер же намерена удержать Британию от любых вооружённых конфронтаций, — пишет таблоид.