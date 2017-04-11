Гройсман заявил об отсутствии проблем с русским языком на Украине

В марте Верховная рада приняла законопроект об установлении на общенациональных телеканалах квоты в 75% на контент на украинском языке. Схожие ограничения коснулись и радиовещания.

Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе пресс-конференции заявил, что в стране нет проблем с русским языком. Так он ответил на вопрос журналиста "Русского радио", который пожаловался премьеру на необходимость ребрендинга станции из-за ситуации на Украине.

— Буду демонстрировать вам, что в нашей стране нет проблем с русским языком, — заявил Владимир Гройсман на русском языке (обычно премьер говорит на украинском).

Отметим, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала языковым геноцидом обсуждаемый на Украине законопроект по введению жёсткого ограничения использования других языков.

При этом в начале весны президент Пётр Порошенко выступил за распространение украинского языка на телевидении. До этого депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский назвал использование государственными служащими русского языка блудом.