Кличко предложил переименовать проспект Победы в Киеве

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Кличко предложил переименовать проспект Победы в Киеве

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Фото:© РИА Новости

Мэр украинской столицы выступил за возвращение проспекту Победы прежнего названия — Брест-Литовский.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать проспект Победы в Брест-Литовский. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте горсовета.

В настоящее время проект находится на рассмотрении Комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей и Комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Нынешний проспект Победы в 1964–1985 годах назывался Брест-Литовским. Это одна из самых длинных улиц Киева, её протяжённость составляет 11,5 км.

Отметим, в начале апреля инициативная группа территориальной общины Киева начала сбор подписей за отзыв мэра украинской столицы Виталия Кличко и прекращение его полномочий.

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