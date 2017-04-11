В США девушка изнасиловала таксиста и ограбила его на 32 доллара

23-летняя Бриттани Картер из города Фримонт в штате Огайо совершила преступление в конце января вместе с двумя приятелями. Подробности инцидента сообщило издание Daily Mail.

Так, Бриттани и её друзья-афроамериканцы вызвали такси Trinity Express Cab Service. Во время поездки 20-летний молодой человек по имени Кори Джексон приставил нож к горлу водителя, затем девушка изнасиловала мужчину. После этого злоумышленники вытащили 32 доллара из кармана водителя и скрылись.

Таксист сообщил о произошедшем в полицию, в настоящее время девушка задержана. Известно, что ранее она уже привлекалась к ответственности за незаконное хранение и распространение героина. В настоящее время Бриттани находится в тюрьме.

Двое подельников юной преступницы до сих пор остаются на свободе, более того, имя одного из молодых людей всё ещё неизвестно сотрудникам правоохранительных органов.