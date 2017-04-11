Путин о действиях США в Сирии: Скучно, девочки

Глава государства провёл параллели между нынешней ситуацией в САР и событиями начала века в Ираке.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал действия Соединённых Штатов в Сирии, где Пентагон нанёс ракетный удар по аэродрому армии САР. Глава государства использовал для этого цитату из Ильфа и Петрова.

— Сильно напоминает события 2003 года, когда представители США в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась в Ираке военная кампания, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ* на международной сцене, — отметил глава Владимир Путин.

Всё то же самое происходит сейчас. Опять партнёры кивают им. Я вспоминаю в связи с этим наших замечательных писателей. Хочется сказать: скучно, девочки! Мы всё это уже видели, наблюдали президент РФ Владимир Путин про "химическое оружие" в Сирии

— Всё то же самое происходит сейчас. Опять партнёры кивают им. Я вспоминаю в связи с этим наших замечательных писателей. Хочется сказать: скучно, девочки! Мы всё это уже видели, наблюдали, — отметил президент РФ.

Напомним, в ночь на 7 апреля американский корабль выпустил по территории Сирии 59 ракет "Томагавк". Целью бомбардировки стала авиабаза Шайрат в провинции Хомс. По мнению американских властей, оттуда правительство Сирии нанесло авиаудар с использованием химического оружия по позициям сирийской оппозиции. Однако никаких доказательств этой версии до сих пор представлено не было.

* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.