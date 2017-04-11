Путин: Провокации с химическим оружием готовятся и в других регионах Сирии

Провокации с химическим оружием, как это было в Идлибе, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в ближневосточном регионе после ракетных ударов США.

— Ситуация сильно напоминает события 2003 года, когда представители США в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась военная кампания в Ираке, а закончилось всё разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ* на международной сцене, — заявил российский лидер.

У нас есть информация из надёжных источников, что подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются опять подбросить какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти Президент Владимир Путин Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.