Атлетка Ольга Муллина: Я и под нейтральным флагом покажу всем, что я из России

ИААФ допустила спортсменку к участию в международных соревнованиях, как и шесть других атлетов из РФ.

Легкоатлетка Ольга Муллина, которую Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила к международным соревнованиям под нейтральным флагом, рассказала Лайфу, что очень ждала этого решения. Она добавила, что на выступления рассчитывает принести символы России, чтобы зрители знали, из какой она страны.

— Все и так знают, что мы из России. Все будут знать, что мы представляем Россию. И на тех соревнованиях, где представлять нужно страны, постараюсь обозначить какими-нибудь символами, что я из России. Даша Клишина на чемпионате Европы ногти покрасила в цвета российского флага, резиночки на волосы — флаг России. Ей ничего не сказали. То есть маленькие незаметные детальки, чтобы было видно людям флаг России, — сказала Муллина.

Кроме Муллиной IAAF допустила к соревнованиям ещё шесть российских спортсменов. Это Илья Мудров (прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег с препятствиями), Сергей Широбоков и Яна Смердова (спортивная ходьба), Даниил Цыплаков и Мария Кучина (прыжки в высоту).