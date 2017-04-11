"Надо ограничить аппетиты". Лукашенко прокомментировал авиаудар США в Сирии

В ночь с 6 на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился атаковать крылатыми ракетами "Томагавк" аэродром Шайрат. В результате обстрела погибли девять мирных жителей и 10 военнослужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя авиаудар США по сирийскому аэродрому Шайрат, заявил, что государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счёт агрессивной внешней политики. Слова Лукашенко цитирует БелТА (Белорусское телеграфное агентство).

Я, когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счёт агрессивной внешней политики — это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими натовскими союзниками не сможет управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: © РИА Новости/Максим Гучек

Александр Лукашенко также отметил, что в ситуации с химической атакой необходимо внимательно разобраться. Президент Белоруссии назвал ситуацию противоречивой, но отметил, что американский лидер не мог просто так принять решение о ракетном ударе.

— Мир подошёл к очень опасной черте, никогда ещё этого не было, — добавил Александр Лукашенко.

По его мнению, такие важные вопросы лидеры мировых стран должны решать за столом переговоров.

Напомним, в начале апреля западные СМИ со ссылкой на неподтверждённые источники сообщили о химической атаке в провинции Идлиб, которую якобы устроили представили правительственной армии Сирии. При этом, по версии российской стороны, армия Асада нанесла удар с воздуха по позициям террористов, где и хранилось химическое оружие.