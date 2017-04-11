Российский Генштаб потребовал тщательного расследования химатаки в Сирии

Сегодня российский Генштаб потребовал тщательного расследования химической атаки на город Хан-Шейхун, которую совершили, якобы, сирийские самолёты. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— Мы требуем проведения тщательного расследования так называемой химической атаки сирийской авиации на город Хан-Шейхун, — отметил он.

Напомним, что 4 апреля в сирийской провинции Идлиб была проведена химическая атака, в результате которой, по словам оппозиции, погибли 80 человек и ещё 200 получили ранения. Ответственность за случившееся возложили на правительственные войска, которые, в свою очередь, опровергли информацию о своей причастности к случившемуся.