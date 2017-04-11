Лайф публикует фрагменты клипа Рема Дигги, снятого на руинах Донецкого аэропорта

В распоряжении Лайфа оказались эксклюзивные кадры из нового клипа ростовского рэп-исполнителя Романа Воронина, который выступает под псевдонимом Рем Дигга. Декорациями для съёмок стал Донецкий аэропорт, разрушенный в результате ожесточённых боёв между ополченцами и бойцами украинской армии.

Донецкий аэропорт стал одним из символов противостояния ополченцев бойцам украинской армии, которые у себя на родине получили прозвище "киборги" после осады старого терминала. Ожесточённые бои здесь велись с 28 сентября 2014 года по 21 января 2015-го, однако перестрелки в этом районе периодически происходят до сих пор.