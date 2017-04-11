Генштаб: После удара США боевики атаковали войска Сирии

После ракетного удара Соединённых Штатов по военному аэродрому сирийских правительственных войск в провинции Хомс боевики предприняли атаку на армию с юго-запада. Об этом рассказал сегодня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Воспользовавшись последствиями удара американских крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого сирийская авиация действовала в районах Хамы и Пальмиры, террористы провели контратаки подразделений правительственных войск с юго-западного направления, — отметил он.

По словам Рудского, все атаки были отражены. У боевиков уничтожены два танка и три БМП, восемь пикапов. Убито 150 террористов.