В Госдуме предложили разрешить полицейским использовать оружие в толпе

Читайте также

В Госдуме предложили разрешить полицейским использовать оружие в толпе

969

Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Сегодня председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить полицейским применять оружие при большом скоплении народа.

Депутаты предлагают позволить сотрудникам правоохранительных органов стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения массовых нападений на важные и потенциально опасные объекты.

В любом случае полицейские должны будут предпринять все меры для того, чтобы от выстрелов не пострадали невинные люди.

Отмечается, что, если законопроект будет поддержан, полицейские получат такие же права в отношении применения оружия в толпе, что и сотрудники Федеральной службы безопасности.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!