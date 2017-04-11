В ГД напомнили Тиллерсону о бессмысленности ультиматумов в диалоге с Россией

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву сделать выбор между Сирией и США.

Ставить России ультиматум, призывая её выбрать между США и Сирией, бессмысленно — подобный тон в диалоге с Москвой никогда не приводил к успеху другие государства, заявил в беседе с Лайфом зампредседателя Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Разговор в ультимативной форме вести не следует нигде, никогда и ни с кем. Это неправильный подход. Давление на себя мы проходили много раз. Что-то не припомню, чтобы это заканчивалось успешно для другой страны Депутат ГД Алексей Чепа о призыве выбрать между Сирией и США

Он также заметил, что резкий тон или выпады в адрес Москвы вряд ли будут способствовать успеху переговоров, которые Тиллерсону предстоит провести в российской столице.

Как подчеркнул депутат, Россия в Сирии в первую очередь занимается борьбой с терроризмом.

— Мы не ставили задачу защиты Асада, мы ставили задачу борьбы с террористами. Мы сегодня прекрасно понимаем, что в Сирии нет ни одной силы, способной посадить за стол переговоров все эти враждующие группировки. Если сегодня Тиллерсон не понимает этого, то это очень плохо, — заключил парламентарий.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву сделать выбор между Сирией и США. Сегодня начинается визит Рекса Тиллерсона в Москву, куда он прибыл из Италии, приняв участие в саммите глав МИД стран "Большой семёрки".