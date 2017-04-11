Песков: Контактов Путина с Эрдоганом не запланировано

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует связываться с лидером Турции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— У Лаврова были контакты с турецким коллегой. Пока каких-то дополнительных контактов с Эрдоганом не запланировано, — отметил он.

Так Песков ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин проводить переговоры с Эрдоганом — с учётом того, насколько различаются их позиции по действиям США в Сирии.

— Безусловно, расхождения есть, — добавил Песков.