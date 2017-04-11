Несколько человек, в том числе ребёнок, погибли в ДТП с фурой под Омском

Как стало известно Лайфу, ещё трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Лобовое столкновение ВАЗ-2109 и большегруза МАN произошло на федеральной трассе Омск — Тюмень в Тюкалинском районе Омской области. По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и три пассажира, две женщины и ребёнок, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Три пассажира автомобиля МАN, мужчина и две женщины, доставлены в медицинское учреждение. Личности всех участников ДТП устанавливаются, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии.