Генштаб РФ назвал районы Сирии, где террористы готовят химатаки

По словам российского военного ведомства, боевики делают всё, чтобы дискредитировать сирийские власти.

Сегодня начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской заявил, что боевики в Сирии готовят провокации в виде химических атак, а также назвал районы, где, предварительно, эти атаки планируется осуществить.

— По имеющейся у нас информации, боевики в настоящее время завозят в районы Хан-Шейхуна, аэродрома Джира, Восточную Гуту и западнее города Алеппо отравляющие вещества, — заявил Сергей Рудской.

Таким образом, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, боевики хотят обвинить в этой атаке правительственную армию Сирии и спровоцировать новые удары США.

Напомним, что ранее в Генштабе потребовали тщательного расследования химической атаки в провинции Идлиб, которая произошла 4 апреля.