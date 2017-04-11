Порошенко поговорил с Тиллерсоном перед его прилётом в Москву

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Порошенко поговорил с Тиллерсоном перед его прилётом в Москву

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Фото:© РИА Новости/ Михаил Палинчак

Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном перед началом его визита в Россию. Об этом пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в своём "твиттере".

Подробности беседы не раскрываются.

Отметим, Рекс Тиллерсон должен прибыть в Россию в самое ближайшее время. Самолёт госсекретаря США ожидают в аэропорту Внуково. Визит Тиллерсона продлится два дня — 11 и 12 апреля.

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