Порошенко поговорил с Тиллерсоном перед его прилётом в Москву

Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном перед началом его визита в Россию. Об этом пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в своём "твиттере".

Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.

Подробности беседы не раскрываются.

Отметим, Рекс Тиллерсон должен прибыть в Россию в самое ближайшее время. Самолёт госсекретаря США ожидают в аэропорту Внуково. Визит Тиллерсона продлится два дня — 11 и 12 апреля.