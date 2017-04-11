Глава ФНС показал Путину мультфильм про налоги

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сегодня показал президенту РФ Владимиру Путину мультфильм. Ролик подготовлен для того, чтобы в доступной форме рассказывать россиянам о том, как важно платить налоги и как это делать проще.

На встрече с главой государства Мишустин рассказал, что за первые три месяца этого года в государственный бюджет поступило 4,2 триллиона рублей. Это на треть больше, чем за тот же период 2016 года.

Также руководитель ФНС поделился информацией о том, что в налоговой службе зарегистрировалась компания "Фейсбук".