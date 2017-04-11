В центре Киева у метро "Золотые ворота" люди в масках устроили стрельбу

Сегодня днём группа людей в масках и камуфляже обстреляла белый фургон, припаркованный неподалёку от станции метро "Золотые ворота" на пересечении улиц Ярославов Вал и Лысенко в Киеве.

Об инциденте сообщил очевидец у себя в "фейсбуке", позже подробности стрельбы рассказало украинское издание "Страна".

Всего в автомобиле было два человека. В настоящее время сотрудники Службы безопасности Украины допрашивают водителя. На обоих мужчин надели наручники.

При этом отверстий от пуль на фургоне нет. Предположительно, выстрелы могли производиться в воздух.