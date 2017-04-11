Задержанный в Осло подросток из РФ сотрудничает с полицией, но не признаёт вину

Задержанный после обнаружения самодельного взрывного устройства в Осло 17-летний россиянин, который по решению суда арестован на две недели, сотрудничает с полицией, но всё ещё отрицает свою вину. Об этом сообщает телекомпания NRK.

— Он сотрудничает с полицией, передал им все коды и пароли от профилей в Интернете и счетов. У полиции есть доступ ко всему, что он передал, — сообщила телекомпании адвокат обвиняемого Осе Карине Сигмонд.

По словам адвоката, молодой человек не признаёт свою вину по обвинению в незаконном обращении со взрывчатыми веществами и настаивает на том, что это была просто глупая шалость. Правоохранители изучают все обстоятельства, в том числе возможную симпатию молодого человека к радикальным группировкам.

Напомним, подростка из России обвиняют в том, что оставил под мостом через реку Акерсельву коробку с предметом, похожим на бомбу.