Возгорание у Внуково не повлияло на работу аэропорта

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Возгорание у Внуково не повлияло на работу аэропорта

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Фото:© РИА Новости/Виталий Белоусов

Никакой угрозы полётам дым не представляет, подчеркнули в столичной воздушной гавани.

Возгорание неподалёку от аэропорта Внуково в Москве не внесло изменений в работу воздушной гавани. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Внуково Мария Шаравина.

— Это за пределами нашего аэродрома. У нас на территории всё спокойно, угрозы полётам нет. Всё штатно, всё по расписанию. Никаких затруднений работе аэродрома это не несёт, — сказала Шаравина.

О возгорании во Внуково сообщил в "Твиттере" журналист Reuters. В московском аэропорту приземлился самолёт госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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