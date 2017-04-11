Возгорание у Внуково не повлияло на работу аэропорта

Никакой угрозы полётам дым не представляет, подчеркнули в столичной воздушной гавани.

Возгорание неподалёку от аэропорта Внуково в Москве не внесло изменений в работу воздушной гавани. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Внуково Мария Шаравина.

— Это за пределами нашего аэродрома. У нас на территории всё спокойно, угрозы полётам нет. Всё штатно, всё по расписанию. Никаких затруднений работе аэродрома это не несёт, — сказала Шаравина.

О возгорании во Внуково сообщил в "Твиттере" журналист Reuters. В московском аэропорту приземлился самолёт госсекретаря США Рекса Тиллерсона.