Лев Симба и медведица Лула из зоопарка Мосула переправлены в Иорданию

Симба и Лула стали единственными животными, выжившими в зоопарке после атак террористов.

10 апреля представители международной благотворительной организации "Четыре лапы" успешно перевезли льва и медведицу из Ирака в Иорданию. Теперь Симба и Лула наконец-то находятся в безопасности. Об этом сообщили западные СМИ.

Mosul zoo's last survivors, Simba the lion and Lula the bear, flown to safety https://t.co/PAg5nryPb9 — The Guardian (@guardian) 11 апреля 2017 г.

Напомним, в феврале владелец зоопарка Мосула Абу Омар попросил о помощи. К тому моменту почти все животные в его зоопарке умерли в ходе обстрелов или от голода.

Зоозащитники быстро откликнулись на просьбу о помощи, но Симбу и Лулу удалось спасти только со второй попытки. В первый раз грузовик с дикими животными застрял на контрольно-пропускном пункте из-за отсутствия специальных документов. За девять дней, в течение которых оформлялись бумаги, у льва начались проблемы с лёгкими.