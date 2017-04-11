В Польше трое школьников осквернили более 100 могил на старинном кладбище

Правоохранителям дети не смогли объяснить, зачем они били и переворачивали надгробные плиты.

В Польше трое школьников осквернили старинное немецкое кладбище в польском Щецине. Об этом сообщает местный телеканал TVN24.

Отмечается, что два 11-летних мальчика и 12-летняя девочка повредили около 130 могил. Правоохранителям дети не смогли назвать ни одной рациональной причины, зачем они били и переворачивали надгробные плиты.

Позже выяснилось, что дети начали осквернять могилы около двух месяцев назад. Но установили их личности недавно благодаря помощи местных жителей.

Стоит отметить, что по польским законам дети до 13 лет не могут привлекаться к ответственности, но их родителям всё равно придётся возместить ущерб. Сумма ущерба уточняется, но речь идёт как минимум о 20 тысячах злотых (около пяти тысяч долларов).