Пушков признал Лондон неспособным навязать G7 новые санкции против России

По мнению сенатора, сейчас просто быть против России — это уже слишком примитивная линия.

Министр иностранных дел РФ Борис Джонсон оказался неспособен навязать "Большой семёрке" новые санкции против России. Это отметил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, для Лондона всё закончилось самоизоляцией.

— Лондон блестяще загнал себя в квазиизоляцию: из ЕС выходит, с Россией конфликтует, влияние на кризисы в Сирии и на Украине близко к нулю, — написал Пушков в "Твиттере".

— Джонсон не добился своего: G7 не стала вводить новые санкции против России из-за Сирии. Желания Джонсона явно опережают его возможности, — добавил сенатор.

Он выразил мнение о том, что теперь "просто быть против России" — это уже слишком примитивная линия.