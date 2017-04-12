Конгрессмен рассмотрит вопрос о заключении Собчак и Бузовой в Гуантанамо

От лица председателя Верховной рады Андрея Парубия пранкеры заверили сенатора-демократа Адама Шифа в том, что готовы задержать "агентов Кремля" Ксению Собчак и Ольгу Бузову, собиравших компромат на Дональда Трампа, и передать девушек сотрудникам ФБР.

— Собчак и Бузова очень скоро прибудут на Украину, и мы можем арестовать их и доставить в ваше посольство. Мы также можем экстрадировать их в вашу страну, и там вы можете поместить их в вашу тюрьму Гуантанамо, — добавили организаторы розыгрыша.

В ответ на это американский чиновник заверил, что ФБР заинтересовано в получении информации, касающейся сбора компромата на нынешнего президента США, и готово обсуждать условия предоставления ценных данных.

Напомним, по версии пранкеров, Ольга Бузова встретилась с Дональдом Трампом в Нью-Йорке после конкурса "Мисс Вселенная — 2013". В ходе встречи Бузова сумела сделать интимные фото нынешнего лидера Соединённых Штатов, после чего отправила их своей подруге Ксении Собчак, а та — своему "крёстному отцу" Путину.

Организаторы розыгрыша также рассказали Шифу, что в громком деле был замешан российский музыкант и разведчик Аркадий Укупник.

Гуантанамо — это тюрьма в США, в которой находятся лица, обвиняемые в терроризме и ведении войны на стороне противника. Спецлагерь расположен на военно-морской базе в одноимённом заливе.