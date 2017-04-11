Путин рассказал, как повысить сборы ФНС без увеличения налогов

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Путин рассказал, как повысить сборы ФНС без увеличения налогов

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин уверен, что повысить налоговые сборы можно и без увеличения налоговой нагрузки. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

— Мы и без повышения налоговой нагрузки можем добиваться позитивных трендов, их поддержания — имею в виду внедрение новой техники, администрирование, избежание серых схем, — указал президент.

Мишустин в свою очередь отчитался, что за первые три месяца этого года в государственный бюджет поступило 4,2 триллиона рублей. По данным ведомства, это на треть больше, чем за тот же период 2016 года.

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