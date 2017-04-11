Facebook завела личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Накануне американская компания зарегистрировалась в качестве налогоплательщика в России.

Американская компания "Фейсбук", управляющая одноимённой социальной сетью, открыла личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.

— На налоговый учёт встала компания "Фейсбук", которая вчера зарегистрировалась добровольно в личном кабинете, — рассказал он.

По словам Мишустина, так же поступило уже около сотни крупнейших зарубежных компаний. Этим сервисом пользуется и 25 миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что глава ФНС показал президенту мультфильм, созданный службой, чтобы разъяснять россиянам, как и зачем платить налоги.