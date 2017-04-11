Калифорния начала продавать электроэнергию по отрицательной цене

Из-за чрезмерно активного солнца стоимость электричества опускалась ниже нуля долларов.

Так, например, из-за того, что в Калифорнии довольно сильно распространены солнечные батареи и, ко всему прочему, практически всегда светит солнце, цена электроэнергии опускалась до отрицательной отметки. Об этом пишет The Guardian.

Чрезмерно активное солнце позволило снизить цену за электроэнергию в Калифорнии до отрицательного значения Фото: © Flickr/William McIntosh

Так, отрицательные значения были зафиксированы на энергетической бирже California Independent System Operator's, которая является одной из самых крупных в штате.

Несмотря на этот фактор, жители Калифорнии всё равно постоянно платят среднюю цену за электроэнергию, которая, к слову, является одной из самых дорогих в США.