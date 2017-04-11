Египетский парламент одобрил введение в стране режима ЧП

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Египетский парламент одобрил введение в стране режима ЧП

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Фото: ©РИА Новости/Файед Эль-Гезири

Парламент Египта единогласно одобрил решение президента страны о введении режима чрезвычайного положения сроком на три месяца. Об этом сообщает AFP.

Напомним, из-за серии терактов в Египте на три месяца введён режим ЧП.

Два взрыва прогремели в минувшее воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танты погибло порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже второй террорист подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии. Среди погибших числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника.

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