Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает ключевой проблемой экономики страны низкий уровень доверия населения к государственным институтам. Заявление прозвучало на конференции Высшей школы экономики, передаёт "Утро.ру".

В частности, бывший министр финансов напомнил о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым уровень доверия к правительству у россиян особенно низок, даже по сравнению с судами или Госдумой.

— Любая программа, которая сегодня будет внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам. С другой стороны, пока доверие не возникнет, в эту программу не будут верить, — считает Кудрин.