Сенатор США поверил пранкерам, что Трампа завербовали Укупник, Собчак и Бузова

Новой жертвой Алексея Столярова и Владимира Кузнецова стал член Комитета разведки в Сенате США Адам Шиф.

Звёзды шоу-бизнеса Ксения Собчак и Ольга Бузова, а также музыкант Аркадий Укупник собрали громкий компромат на американского президента Дональда Трампа. Об этом российские пранкеры от имени председателя Верховной рады Андрея Парубия доложили старшему демократу в Комитете разведки Сената США Адаму Шифу.

Вован и Лексус рассказали ошеломлённому сенатору, что Ольга Бузова встретилась Трампом после конкурса "Мисс Вселенная — 2013". Во время той встречи звезда "Дома-2" сумела сделать интимные фото нынешнего лидера Соединённых Штатов, после чего отправила их своей подруге Ксении Собчак. А та, в свою очередь, передала компромат своему "крёстному отцу" — президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, организаторы розыгрыша рассказали американскому чиновнику, что вышли на российского разведчика, работавшего под прикрытием в США.

— Мы знаем, кто был посредником между Трампом и Россией, кто общался с его экс-советником Флинном. Это был певец. Известный российский певец Аркадий Укупник. Он встречался с Флинном на Брайтон-Бич в Бруклине в специальном русском кафе "Ланжерон". Они обсуждали много вещей, — рассказали пранкеры Адаму Шифу.

Они отметили, что у Укупника и Флинна был специальный пароль: "На Дерибасовской хорошая погода".

— Хорошая погода где? — уточнил удивлённый демократ.

— На Дерибасовской. Это название улицы в Одессе. И вторая часть пароля: "На Брайтон-Бич опять идут дожди". На той встрече Укупник сказал, что все компрометирующие материалы никогда не выйдут, если Трамп снимет российские санкции, — заключили пранкеры.

В ответ Адам Шиф заявил, что американская сторона готова работать с украинской разведкой и рассмотрит варианты сотрудничества в самое ближайшее время.

— Мы вернёмся к вам, — отметил сенатор на прощание.

В ближайшее время читайте на Лайфе подробности разговора пранкеров с членом Комитета разведки в Сенате США Адамом Шифом.