На Украине создали сайт для доносов на посещающих Крым через Россию

Любой желающий сможет заявить властям на человека, который посетил полуостров без ведома Киева.

Государственная пограничная служба Украины создала интернет-страницу, куда намерена вносить информацию о тех, кто посетил Крым без разрешения Киева. Портал позволяет желающим доносить на тех, кто, по их мнению, нарушил законы Украины.

В ГПС отметили, что данные из таких доносов служба будет использовать при пограничном контроле — у попавшего в чёрный список будут проблемы при попытке пересечения КПП.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году на основании волеизъявления жителей полуострова в рамках проведённого референдума. Однако киевские власти по-прежнему считают Крым украинским и посещение кем-либо полуострова не через территорию Украины полагают незаконным. На этом основании Киев отказал российской певице Юлии Самойловой в участии в песенном конкурсе "Евровидение-2017".