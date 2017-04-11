В профсоюзе полиции поддержали идею разрешить стрельбу в толпе

Сегодня в Госдуму внесли законопроект, по которому полицейские смогут применять оружие при большом скоплении людей.

Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Лайфом рассказал, что согласен с тем, что у сотрудников полиции должно быть право стрелять в толпе. Он объяснил, что это, в частности, важно для противостояния террористам. Как заметил Пашкин, даже если террорист не будет уничтожен, люди в толпе после выстрела успеют отойти подальше.

— Если виден террорист, что бомба — ну, его пристрелить! А сейчас сотрудники полиции не имеют права стрелять в толпе. А сам факт выстрела — толпа от этого места шарахнется сразу. Даже если будет взрыв, то последствия будут намного меньше, — сказал Пашкин.

Законопроект внесли в ГД председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев. Необходимость изменения законодательства парламентарии связывают с тем, что разрешение на стрельбу в толпе поможет полиции в предотвращении терактов и в освобождении заложников. Подчёркивается, что полиция должна будет предпринять всё возможное для того, чтобы от выстрелов не пострадали невинные люди. Если законопроект примут, то права полицейских применять оружие в толпе будут теми же, что и у сотрудников Федеральной службы безопасности.