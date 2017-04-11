Болтал за рулём. Полиция случайно остановила авто с 1 млн долларов и наркотиками

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Болтал за рулём. Полиция случайно остановила авто с 1 млн долларов и наркотиками

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Стражи порядка хотели оштрафовать нерадивого водителя, который разговаривал по телефону.

В Калифорнии полицейские остановили автомобиль, водитель которого болтал по телефону, что по законам штата является противозаконным. Вместо того чтобы получить квитанцию для оплаты штрафа, нарушитель попытался скрыться от правоохранителей на своей машине.

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Когда полицейские всё-таки догнали нарушителя и задержали, в его авто обнаружили чемодан с наркотиками и более одного миллиона долларов наличными.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него начато расследование.

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