Сенатор Шиф обещал доложить ФБР, как Бузова соблазнила Трампа по заданию Собчак

Сенатор-демократ Адам Шиф поверил российским пранкерам Лексусу и Вовану, что у украинской разведки есть подтверждение того, что российские "разведчики" Ксения Собчак, Ольга Бузова и Аркадий Укупник собирали компромат на президента США Дональда Трампа.

Организаторы розыгрыша общались с американским чиновником по телефону от лица председателя Верховной рады Андрея Парубия. Пранкеры заверили Шифа, что украинская разведка готова передать США всю имеющуюся информацию, в том числе записи телефонных разговоров Собчак и Бузовой.

Конгрессмен заверил, что готов к самому тесному сотрудничеству.

— Мы с удовольствием готовы взять копии этих записей. Так что мы будем работать совместно с ФБР, чтобы заполучить эти копии. Мы можем связаться с вашим персоналом, чтобы назначить передачу копий всех материалов, — пообещал сенатор.

Ранее Лайф раскрыл детали розыгрыша. Так, пранкеры сообщили Шифу, что Ольга Бузова якобы по заданию Ксении Собчак после конкурса "Мисс Вселенная — 2013" сумела сделать интимные фото Дональда Трампа. Собчак передала снимки лично Владимиру Путину. Кроме того, Трамп якобы общался с российским разведчиком Аркадием Укупником через своего экс-советника Майкла Флинна.

О чём пранкеры попросили Шифа в обмен на ценную информацию, читайте в следующих материалах Лайфа.