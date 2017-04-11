Жительница Иркутска по возвращении домой обнаружила застреленными мужа и дочь

Тела 16-летней дочери и 56-летнего мужа с огнестрельными ранениями обнаружила жительница Иркутска в своей квартире в 15-м Советском переулке Иркутска. По мнению специалистов, девочка и мужчина свели счёты с жизнью.

— Девушка застрелилась. Потом домой пришёл её отец, увидел труп дочери и тоже застрелился. Оба погибших произвели выстрелы в голову из карабина "Вепрь". Калибр патронов 7,62 мм, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас следователи продолжают работать на месте преступления. Выясняют причины и обстоятельства произошедшего.