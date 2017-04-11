Тиллерсон: Почему американцев должна волновать ситуация на Украине?

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поинтересовался у коллег из "Большой семёрки", почему разрешение конфликта на Украине должно "заботить американских избирателей". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, который также присутствовал на встрече G7 в итальянском городе Лукка.

По словам Эйро, в этой дискуссии он выступил оппонентом Тиллерсона.

— Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищённую, сильную политически и экономически Европу, — заявил французский министр. — Вы же не хотите слабую Европу, разбитую на маленькие части.