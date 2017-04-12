Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве

В ходе розыгрыша пранкеры сумели убедить сенатора-демократа в том, что Ксения Собчак — тайный агент Кремля, занимавшийся сбором компромата на нынешнего президента США.

Пранкеры от лица председателя Верховной рады Андрея Парубия заявили сенатору-демократу Адаму Шифу, что готовы не только предоставить информацию о громком компромате на Дональда Трампа и его связях с РФ, но и помочь в поимке российских спецагентов.

— Я хочу вам заявить, что Собчак и Бузова очень скоро прибудут на Украину и мы можем арестовать их и доставить в ваше посольство. Я также советую вам проверить все прошлые визиты Собчак в Америку, потому что она очень часто бывала там. Что же она реально там делала? — заинтриговали организаторы розыгрыша Адама Шифа.

В ответ конгрессмен обещал доложить обо всём в ФБР и в Комитет разведки Сената США. После разговора с пранкерами чиновник был серьёзно настроен на дальнейшее сотрудничество с украинской стороной.

Ранее Лайф сообщил, как российские пранкеры от лица председателя Верховной рады Андрея Парубия разыграли американского сенатора-демократа Адама Шифа.

Чиновник поверил, что в 2013 году звезда шоубизнеса Ольга Бузова по заданию спецагента Кремля Ксении Собчак собрала компромат на Дональда Трампа. Шиф принял за чистую монету и сведения о том, что нынешний президент США поддерживал связь с российским "разведчиком" Аркадием Укупником.