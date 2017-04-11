Назарбаев заявил, что российская противовоздушная оборона — щит для ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что российские возможности противовоздушной обороны стали щитом для стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мир 24".

— Выгода состоит во многом. Во-первых, коллективно защищаться всегда легче, чем одному, один на один стоять, — это факт. Во-вторых, надо прямо сказать, что это щит — прежде всего он обеспечивается российскими возможностями противовоздушной обороны, — сказал Назарбаев, отвечая на вопрос о выгоде от участия Казахстана в ОДКБ.

По словам Назарбаева, во время совместных учений стороны обсуждают наркотрафик, терроризм и внешнее вмешательство в политику государств.