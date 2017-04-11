Spiegel: Меркель поедет в Москву "предотвращать худшее"

По мнению издания, канцлер Германии пытается вернуть США и Россию к переговорам по Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена совершить визит в Москву 2 мая, чтобы "попытаться предотвратить худшее". Об этом сообщает Spiegel. По данным издания, в Берлине считают крайне опасной ситуацию на Украине.

Отмечается, что власти ФРГ официально обосновывают этот визит как подготовку к саммиту "Большой двадцатки", однако на деле речь в Москве пойдёт о другом. В последнее время ситуация в Донбассе ухудшилась.

Избрание Дональда Трампа президентом США вызывало у Меркель опасения, что он договорится с Россией по поводу Украины, однако ситуация развилась иначе — Белый дом попросту замалчивает проблему.

— Вашингтон выбрал настолько сдержанную линию по отношению к Москве, что становится просто трудно работать. Проблемой стало не активное сближение между США и Россией, а полная тишина, — пишет издание.

По мнению источника Spiegel в Правительстве ФРГ, Трамп стал почти недееспособен в отношении Украины, а Кремль "занял выжидательную позицию", из-за чего возник "опасный вакуум".

Подчёркивается, что Меркель уже побывала в США, где пыталась "вернуть американцев в игру", а теперь отправится в Россию.