Визит британских политиков в Крым возмутил Украину

Посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко выразила "решительный протест" в связи с визитом в Крым представителей британской Партии независимости Найджела Сусмана и Ричарда Вуда. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

— Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны, представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, — говорится в заявлении украинского дипломата.

Украинское посольство рассматривает визит британских политиков на полуостров как проявление "сознательной поддержки российской агрессии", отметила Галибаренко. Она напомнила, что в соответствии с украинскими законами посещение полуострова возможно только по спецразрешению Миграционной службы Украины и через КПП, контролируемые Киевом.