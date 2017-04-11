Визит британских политиков в Крым возмутил Украину

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Визит британских политиков в Крым возмутил Украину

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Фото: © РИА Новости / Артем Житенев

Посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко выразила "решительный протест" в связи с визитом в Крым представителей британской Партии независимости Найджела Сусмана и Ричарда Вуда. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

— Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны, представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, — говорится в заявлении украинского дипломата.

Украинское посольство рассматривает визит британских политиков на полуостров как проявление "сознательной поддержки российской агрессии", отметила Галибаренко. Она напомнила, что в соответствии с украинскими законами посещение полуострова возможно только по спецразрешению Миграционной службы Украины и через КПП, контролируемые Киевом.

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