Установлена причина аварийной посадки самолёта в Домодедово

По информации Лайфа, причиной аварийной посадки самолёта в столичном аэропорту Домодедово стала поломка гидросистемы борта, отвечающей за выпуск шасси.

Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— Сломался насос гидросистемы, который отвечает за выпуск шасси, пилоты вручную выпускали их, — рассказал источник в аэропорту.

Ранее Лайф сообщал о том, что в 18:30 лайнер А319 компании S7, который летел из Казани, аварийно приземлился в Домодедово.