Литва с треском провалила учения по борьбе со вторжением "зелёных человечков"

Ни один житель этой страны так и не позвонил в экстренные службы, когда "десант" без опознавательных знаков ходил по городу.

В Литве прошли учения по борьбе со вторжением недружественных государств, в котором приняли участие 700 полицейских, переодетых в военную форму без опознавательных знаков.

Литовские военные не смогли противостоять даже выдуманным "зелёным человечкам" Фото: © РИА Новости

По легенде учений, иностранные спецслужбы проникли в страну и пытаются захватить один из приграничных постов, а также военный комиссариат в городе Шальчининкай.

В результате эта затея, которая принадлежит министру внутренних дел страны Эймутису Мисюнасу, с треском провалилась. Ни один житель города так и не позвонил в экстренные службы, чтобы сообщить о подозрительных людях в форме.

— Было имитировано вторжение "зелёных человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда. Инспекторы оказались неподготовлены, ситуацию оценили неверно. И жилетки были неподходящие, вооружение и тактика инспекторов были не на высоте, — объяснил Мисюнас.