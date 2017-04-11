Литва с треском провалила учения по борьбе со вторжением "зелёных человечков"

В Литве прошли учения по борьбе со вторжением недружественных государств, в котором приняли участие 700 полицейских, переодетых в военную форму без опознавательных знаков.
Литовские военные не смогли противостоять даже выдуманным "зелёным человечкам"
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По легенде учений, иностранные спецслужбы проникли в страну и пытаются захватить один из приграничных постов, а также военный комиссариат в городе Шальчининкай.
В результате эта затея, которая принадлежит министру внутренних дел страны Эймутису Мисюнасу, с треском провалилась. Ни один житель города так и не позвонил в экстренные службы, чтобы сообщить о подозрительных людях в форме.
— Было имитировано вторжение "зелёных человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда. Инспекторы оказались неподготовлены, ситуацию оценили неверно. И жилетки были неподходящие, вооружение и тактика инспекторов были не на высоте, — объяснил Мисюнас.
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