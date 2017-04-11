Крымские виноделы сочли рекламой запрет их продукции в Италии

Также они пожалели о малом количестве привезённого вина и заявили, что в следующий раз возьмут гораздо больше.

Инцидент на выставке в Италии, где изъяли партию крымского вина, не остановит виноделов республики. Об этом Лайфу рассказала глава совета ассоциации виноградарей и виноделов "Крымское бюро винограда и вина" Янина Павленко. По её словам, виноделы намерены и дальше участвовать в международных выставках.

­ — Приятно радует то, что ажиотаж вокруг крымских вин был такой, что "Массандра" закончились вчера ещё до обеда. И это показало нам в очередной раз, что крымские вина востребованы, они имеют своего ценителя, своего покупателя в Европе. Всё, что произошло, — это хороший пиар для крымских вин на международном уровне, — рассказала Павленко.

Также она подчеркнула, что теперь крымские виноделы будут брать гораздо больше вина на подобные выставки. Если в этот раз они повезли всего девять образцов алкогольного напитка в Италию, то в следующий раз возьмут гораздо больше.

— Санкции завтра отменят, а крымские вина прогремели на весь мир, и это способствовало огромному ажиотажу вокруг российского стенда российских вин. Очередной раз нам сделали бесплатный пиар на весь мир, спасибо! — добавила Павленко.

Ранее глава Крыма Аксёнов назвал изъятие крымского вина на выставке в Италии хамством и глупостью.