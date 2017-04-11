Захарова отказалась считать ультиматумом Москве заявление Тиллерсона по Сирии

По её мнению, слова главы Госдепа можно списать на игру мускулами перед переговорами в Москве.

В Министерстве иностранных дел РФ не считают ультиматумом заявление главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона по поводу России и Сирии, озвученное им перед визитом в Москву.

— Не как ультиматум я рассматриваю — как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее Тиллерсон, выступая на встрече глав МИД стран "Большой семёрки", заявил, что России нужно решить, с кем ей быть — с США или Сирией. Он назвал Дамаск ненадёжным партнёром, который не работает на будущее РФ.