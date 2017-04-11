Учёные определили, в какой зоне мозга формируются сны-кошмары

Учёные из Висконсинского университета в Мадисоне, США, выяснили, что за формирование страшных сновидений отвечает задняя корковая зона мозга. О результатах их исследований сообщил портал "Дни.ру" со ссылкой на научный журнал Nature Neuroscience.

Отмечается, что та же самая часть мозга отвечает и за формирование обычных снов. Появление кошмаров связано, как правило, с изменением активности мозга и с увеличением определённых частей задней корковой зоны.

В ходе исследования учёные изучили электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 32 спящих людей, записав активность их мозга. Участников эксперимента будили во время медленной и быстрой фаз сна. Позже добровольцев также попросили рассказать об особенностях увиденных сновидений.

Отметим, ранее учёные пришли к выводу, что даже во сне мозг продолжает слышать и понимать слова, а также выяснили, что означает еда в сновидениях.