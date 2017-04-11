Тело пропавшей без вести москвички нашли на пристани

Тело без вести пропавшей жительницы столицы Натальи Цекало было найдено на пристани Захарково на северо-западе Москвы . По некоторым данным, она могла стать жертвой квартирных мошенников. Родственники заявили, что женщина является единственной владелицей четырёхкомнатной квартиры, находящейся на севере города. Москвичку могли похитить.

58-летняя Наталья Цекало пропала в ноябре 2016 года. Всё это время велись поиски. Тело женщины на пристани обнаружил прохожий. Опознать личность удалось после экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причину гибели москвички.