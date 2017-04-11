В Белом доме заверили, что у боевиков ИГИЛ нет зарина

Вашингтон не разделяет опасений президента РФ Владимира Путина относительно того, что боевики готовят новые провокации с применением химического оружия по сценарию, реализованному в Идлибе. Об этом заявила представитель Белого дома в ходе спецбрифинга для журналистов, передают американские СМИ.

BREAKING: 4/5 Sr. WH official says declassified intel does not show that ISIS or other terror group has #Sarin in #Syria. — JJ Green (@JJGreenWTOP) 11 апреля 2017 г.

— Мы уверены, что боевики не могли совершить химатаку. Мы также уверены, что террористы ИГИЛ* и повстанцы не располагают зарином, поэтому они не в состоянии совершить ещё одну подобную атаку, особенно учитывая, что предыдущую они не совершали, — убеждена представитель Белого дома.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.